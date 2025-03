Acidente entre motocicletas termina com morte em Capanema

Um acidente de trânsito terminou com a morte de João Celino Guimarães Ferreira no domingo (2/3), em Capanema, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, o sinistro envolveu duas motocicletas, sendo que uma delas era conduzida pela vítima. Até o momento, as circunstâncias do episódio não foram reveladas.

A PM soube do caso, que ocorreu na rua Dom Pedro, após ter sido acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop). Uma guarnição do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) se deslocou até o local e encontrou os veículos envolvidos no acidente e as vítimas, que estavam sendo atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).

Segundo a PM, apesar da tentativa de socorrer João Celino, os profissionais de saúde comunicaram a morte dele aos agentes. Quanto ao outro motociclista, que não tinha sido identificado até domingo (2/3), ele foi encaminhado ao Hospital Regional Público do Caetés. O estado de saúde dele não foi revelado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.