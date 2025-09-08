Motorista fica ferido após colidir contra boi solto na pista na PA-477

Um motorista ficou ferido em um grave acidente de trânsito registrado na madrugada de domingo (7), na rodovia PA-477, no trecho que liga a Vila Armazém Castro à Vila Nova, zona rural de Piçarra, no sudeste do Pará.

A vítima, identificada até o momento apenas como Nilton, conhecido como “Batoré”, conduzia um carro de Piçarra com destino a São Geraldo do Araguaia quando colidiu com um boi que estava solto na pista. O impacto destruiu a parte frontal do veículo.

O motorista foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de São Geraldo do Araguaia, onde segue internado. Não há informações oficiais sobre seu estado de saúde.