Motorista fica ferido após colidir contra boi solto na pista na PA-477
O motorista foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de São Geraldo do Araguaia, onde segue internado
Um motorista ficou ferido em um grave acidente de trânsito registrado na madrugada de domingo (7), na rodovia PA-477, no trecho que liga a Vila Armazém Castro à Vila Nova, zona rural de Piçarra, no sudeste do Pará.
A vítima, identificada até o momento apenas como Nilton, conhecido como “Batoré”, conduzia um carro de Piçarra com destino a São Geraldo do Araguaia quando colidiu com um boi que estava solto na pista. O impacto destruiu a parte frontal do veículo.
O motorista foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de São Geraldo do Araguaia, onde segue internado. Não há informações oficiais sobre seu estado de saúde.
