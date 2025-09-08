Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Motorista fica ferido após colidir contra boi solto na pista na PA-477

O motorista foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de São Geraldo do Araguaia, onde segue internado

O Liberal
fonte

Motorista fica ferido após colidir contra boi solto na pista na PA-477. (Reprodução)

Um motorista ficou ferido em um grave acidente de trânsito registrado na madrugada de domingo (7), na rodovia PA-477, no trecho que liga a Vila Armazém Castro à Vila Nova, zona rural de Piçarra, no sudeste do Pará.

A vítima, identificada até o momento apenas como Nilton, conhecido como “Batoré”, conduzia um carro de Piçarra com destino a São Geraldo do Araguaia quando colidiu com um boi que estava solto na pista. O impacto destruiu a parte frontal do veículo.

O motorista foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de São Geraldo do Araguaia, onde segue internado. Não há informações oficiais sobre seu estado de saúde.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Motorista fica ferido após colidir contra boi solto na pista na PA-477
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

TRISTEZA

Homem morre em acidente de moto na zona rural de Parauapebas

Testemunhas relataram que ele trafegava sem capacete e teria colidido contra uma carrocinha, sendo arremessado ao chão

08.09.25 23h19

SUSTO!

Motorista fica ferido após colidir contra boi solto na pista na PA-477

O motorista foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de São Geraldo do Araguaia, onde segue internado

08.09.25 22h19

POLÍCIA

Corpo de homem é encontrado boiando nas águas de praia em Santarém

Até o momento, as circunstâncias da morte são desconhecidas

08.09.25 17h37

POLÍCIA

Homem é executado a tiros na frente da própria casa em Itupiranga

Dois homens em uma motocicleta surpreenderam a vítima e cometeram o crime

08.09.25 17h13

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Idoso é brutalmente agredido pelo filho após dançar com a esposa dele em Moju

O suspeito ficou revoltado com a cena e partiu para cima do genitor, desferindo diversos socos no rosto

08.09.25 13h42

FATALIDADE

Mãe morre após se afogar em Mosqueiro e filho é socorrido por banhista

Fabrício Lima, que ajudou no resgate das vítimas, acredita que a mãe tenha tentado salvar o filho, mas não resistiu

08.09.25 15h19

ACIDENTE

Carro de passeio cai em buraco de obras no bairro do Marco, em Belém

O acidente foi registrado na noite de domingo (7) em uma área interditada da via

08.09.25 11h07

POLÍCIA

Mãe e filho morrem após se afogarem em tanque de peixes em Tailândia

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado para atender à ocorrência, mas as vítimas não resistiram aos ferimentos

08.09.25 13h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda