Polícia investiga morte de jovem encontrada dentro de casa em Tailândia
Manchas de sangue foram encontradas em um colchão, o que levou a autoridade policial a solicitar o apoio da Polícia Científica do Pará para esclarecer as circunstâncias da morte
A Polícia Civil do município de Tailândia, no nordeste do Pará, instaurou um inquérito para investigar a morte de Carolina Silva da Veiga, de 29 anos, cujo corpo foi encontrado dentro de casa, na rua Pierre Frossard, bairro Novo, no início da noite de quarta-feira (22). As informações são do site Correio de Carajás.
O corpo foi localizado por familiares por volta das 18h30. Segundo relatos das primeiras pessoas que chegaram ao local, havia uma seringa e diversos medicamentos próximos à vítima.
Em uma análise preliminar, a perícia não identificou sinais aparentes de violência no corpo e nem indícios de luta no ambiente. No entanto, manchas de sangue foram encontradas em um colchão, o que levou a autoridade policial a solicitar o apoio da Polícia Científica do Pará para esclarecer as circunstâncias da morte.
O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados exames que devem apontar a causa da morte de Carolina.
Palavras-chave
