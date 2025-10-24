Homem é preso em flagrante após agredir companheira grávida em Belém

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na manhã de quinta-feira (23), em Belém, após agredir a companheira grávida de quatro meses. A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam/Belém).

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia relatando ter sido agredida pelo companheiro, com quem mantém relacionamento há três anos e convive maritalmente há cerca de seis meses. Em depoimento, ela contou que o relacionamento se tornou conturbado, marcado por ameaças de morte e agressões físicas, mas que não havia denunciado antes por medo.

Sobre o episódio mais recente, a mulher informou que a discussão começou na quarta-feira (22), quando o suspeito a impediu de visitar familiares. Na manhã seguinte, ele teria trancado a porta da residência e iniciado uma nova sequência de agressões, quebrando objetos da casa e arremessando um pedaço de espelho que atingiu sua mão direita.

Após o ataque, o homem deixou o local, mas retornou logo depois, continuando com as ameaças e impedindo a saída da companheira. A vítima só conseguiu fugir com a ajuda de um trabalhador que prestava serviços na vila onde o casal reside, buscando abrigo em uma farmácia próxima.

Com base nas informações prestadas, uma equipe da Deam foi até o endereço no bairro de Fátima, onde encontrou o imóvel em estado de destruição, com diversos objetos quebrados. Pouco depois, o agressor foi localizado na Delegacia de São Brás e encaminhado à Deam/Belém, onde foi autuado em flagrante.

A vítima passou por exame de corpo de delito, recebeu atendimento especializado e solicitou medidas protetivas de urgência. O homem permanece à disposição da Justiça.