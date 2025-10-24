Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é preso em flagrante após agredir companheira grávida em Belém

Vítima de quatro meses de gestação procurou a Delegacia da Mulher (Deam) após ser impedida de sair de casa e sofrer lesões durante uma discussão no bairro de Fátima

O Liberal
fonte

Homem é preso em flagrante após agredir companheira grávida em Belém. (Divulgação/ PC)

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na manhã de quinta-feira (23), em Belém, após agredir a companheira grávida de quatro meses. A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam/Belém).

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia relatando ter sido agredida pelo companheiro, com quem mantém relacionamento há três anos e convive maritalmente há cerca de seis meses. Em depoimento, ela contou que o relacionamento se tornou conturbado, marcado por ameaças de morte e agressões físicas, mas que não havia denunciado antes por medo.

Sobre o episódio mais recente, a mulher informou que a discussão começou na quarta-feira (22), quando o suspeito a impediu de visitar familiares. Na manhã seguinte, ele teria trancado a porta da residência e iniciado uma nova sequência de agressões, quebrando objetos da casa e arremessando um pedaço de espelho que atingiu sua mão direita.

Após o ataque, o homem deixou o local, mas retornou logo depois, continuando com as ameaças e impedindo a saída da companheira. A vítima só conseguiu fugir com a ajuda de um trabalhador que prestava serviços na vila onde o casal reside, buscando abrigo em uma farmácia próxima.

Com base nas informações prestadas, uma equipe da Deam foi até o endereço no bairro de Fátima, onde encontrou o imóvel em estado de destruição, com diversos objetos quebrados. Pouco depois, o agressor foi localizado na Delegacia de São Brás e encaminhado à Deam/Belém, onde foi autuado em flagrante.

A vítima passou por exame de corpo de delito, recebeu atendimento especializado e solicitou medidas protetivas de urgência. O homem permanece à disposição da Justiça.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Homem é preso em flagrante após agredir companheira grávida em Belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

polícia

Operação prende homem por crimes sexuais contra adolescentes em Belém

O homem era investigado por estupro de vulnerável, importunação sexual, pornografia infantil e fornecimento de bebida alcoólica para menores

24.10.25 23h48

VIOLÊNCIA

Homem é preso em flagrante após agredir companheira grávida em Belém

Vítima de quatro meses de gestação procurou a Delegacia da Mulher (Deam) após ser impedida de sair de casa e sofrer lesões durante uma discussão no bairro de Fátima

24.10.25 23h15

POLÍCIA

Homem é preso por criar perfil em rede social e divulgar imagens íntimas da ex, em Paragominas

Durante as investigações, a equipe policial apurou que, além do perfil, o suspeito teria feito um cadastro de um chip em nome da vítima​, sem autorização

24.10.25 22h43

POLÍCIA

Trio é preso por estupro e tentativa de homicídio no interior do Pará

As prisões tiveram o apoio operacional das Delegacias de Terra Alta, Magalhães Barata e São Caetano de Odivelas e aconteceram no decorrer da operação Ponto Crítico 3

24.10.25 22h22

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

polícia

Operação prende homem por crimes sexuais contra adolescentes em Belém

O homem era investigado por estupro de vulnerável, importunação sexual, pornografia infantil e fornecimento de bebida alcoólica para menores

24.10.25 23h48

ASSASSINATO

Casal é morto a tiros e um homem baleado após ataque em Altamira

O crime ocorreu na noite de quinta-feira (23), no bairro Mutirão

24.10.25 10h29

POLÍCIA

Polícia investiga morte de jovem encontrada dentro de casa em Tailândia

Manchas de sangue foram encontradas em um colchão, o que levou a autoridade policial a solicitar o apoio da Polícia Científica do Pará para esclarecer as circunstâncias da morte

23.10.25 23h38

HOMICÍDIOS

Duas pessoas são mortas a tiros no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua

Os crimes foram registrados em locais diferentes, durante a madrugada de domingo (8)

09.06.25 10h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda