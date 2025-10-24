Operação prende homem por crimes sexuais contra adolescentes em Belém

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) da Santa Casa, cumpriu nesta sexta-feira (24) um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão contra um homem investigado por crimes sexuais graves, incluindo armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil, importunação sexual, estupro de vulnerável e fornecimento de bebida alcoólic​a para adolescente. A Deaca é vinculada à Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV).

Durante as buscas na residência do investigado, os policiais apreenderam dois aparelhos celulares. De acordo com a polícia, os dispositivos móveis continham vasto material audiovisual de pornografia infantojuvenil, resultando também na prisão em flagrante do homem.

A delegada Luciana Tunes, responsável pela investigação, explicou o andamento da operação. “Assim que os mandados foram expedidos, nos deslocamos à casa do investigado para dar cumprimento às ordens judiciais. Contra ele existe um inquérito policial instaurado que investiga vários crimes sexuais praticados contra um adolescente desde que a vítima tinha 13 anos”, disse ela.

O caso

A investigação revelou que o homem mantinha contato com uma das vítimas desde que o adolescente tinha 13 anos. Ao completar 15 anos, o investigado forneceu bebida alcoólica, deixando o adolescente embriagado. O abuso sexual ocorreu enquanto a vítima dormia, despertando durante o ato. “Dias após, o abusador passou a exigir o envio de vídeos íntimos, caso contrário, contaria o ocorrido para seus conhecidos”, continuou a delegada Luciana Tunes.

Outro adolescente, de 16 anos e amigo da primeira vítima, também foi abusado sexualmente pelo mesmo indivíduo, segundo a polícia.

Diante da complexidade e gravidade dos fatos, a titular da Deaca Santa Casa, Danielle Ambrósio, explicou as medidas tomadas. “Diante de tais fatos, a autoridade policial que preside o inquérito representou pela prisão preventiva e busca e apreensão dos aparelhos celulares do agressor, que foram cumpridas nesta tarde e resultaram em sua prisão em flagrante delito, já que os dispositivos móveis estavam repletos de vídeos de pornografia de crianças e adolescentes”, detalhou.

O homem foi conduzido à delegacia especializada após o flagrante e está à disposição do Poder Judiciário. Os celulares apreendidos serão submetidos à perícia para a identificação de possíveis outras vítimas.

A diretora da Deaca Santa Casa finalizou reforçando a importância da colaboração da comunidade. “Nós ressaltamos que todo e qualquer crime contra crianças e adolescentes precisa ser denunciado para que os criminosos sejam responsabilizados pelos seus atos. Quaisquer informações podem ser repassadas de forma anônima e gratuita através do Disque-Denúncia, no número 181 e através da atendente virtual “Iara”, pelo WhatsApp (91) 98115-9181”, orientou.