Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Operação prende homem por crimes sexuais contra adolescentes em Belém

O homem era investigado por estupro de vulnerável, importunação sexual, pornografia infantil e fornecimento de bebida alcoólica para menores

O Liberal

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) da Santa Casa, cumpriu nesta sexta-feira (24) um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão contra um homem investigado por crimes sexuais graves, incluindo armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil, importunação sexual, estupro de vulnerável e fornecimento de bebida alcoólic​a para adolescente. A Deaca é vinculada à Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV).

Durante as buscas na residência do investigado, os policiais apreenderam dois aparelhos celulares. De acordo com a polícia, os dispositivos móveis continham vasto material audiovisual de pornografia infantojuvenil, resultando também na prisão em flagrante do homem.

A delegada Luciana Tunes, responsável pela investigação, explicou o andamento da operação. “Assim que os mandados foram expedidos, nos deslocamos à casa do investigado para dar cumprimento às ordens judiciais. Contra ele existe um inquérito policial instaurado que investiga vários crimes sexuais praticados contra um adolescente desde que a vítima tinha 13 anos”, disse ela.

O caso

A investigação revelou que o homem mantinha contato com uma das vítimas desde que o adolescente tinha 13 anos. Ao completar 15 anos, o investigado forneceu bebida alcoólica, deixando o adolescente embriagado. O abuso sexual ocorreu enquanto a vítima dormia, despertando durante o ato. “Dias após, o abusador passou a exigir o envio de vídeos íntimos, caso contrário, contaria o ocorrido para seus conhecidos”, continuou a delegada Luciana Tunes.

Outro adolescente, de 16 anos e amigo da primeira vítima, também foi abusado sexualmente pelo mesmo indivíduo, segundo a polícia.

Diante da complexidade e gravidade dos fatos, a titular da Deaca Santa Casa, Danielle Ambrósio, explicou as medidas tomadas. “Diante de tais fatos, a autoridade policial que preside o inquérito representou pela prisão preventiva e busca e apreensão dos aparelhos celulares do agressor, que foram cumpridas nesta tarde e resultaram em sua prisão em flagrante delito, já que os dispositivos móveis estavam repletos de vídeos de pornografia de crianças e adolescentes”, detalhou.

O homem foi conduzido à delegacia especializada após o flagrante e está à disposição do Poder Judiciário. Os celulares apreendidos serão submetidos à perícia para a identificação de possíveis outras vítimas.

A diretora da Deaca Santa Casa finalizou reforçando a importância da colaboração da comunidade. “Nós ressaltamos que todo e qualquer crime contra crianças e adolescentes precisa ser denunciado para que os criminosos sejam responsabilizados pelos seus atos. Quaisquer informações podem ser repassadas de forma anônima e gratuita através do Disque-Denúncia, no número 181 e através da atendente virtual “Iara”, pelo WhatsApp (91) 98115-9181”, orientou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Operação prende homem por crimes sexuais contra adolescentes em Belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

polícia

Operação prende homem por crimes sexuais contra adolescentes em Belém

O homem era investigado por estupro de vulnerável, importunação sexual, pornografia infantil e fornecimento de bebida alcoólica para menores

24.10.25 23h48

VIOLÊNCIA

Homem é preso em flagrante após agredir companheira grávida em Belém

Vítima de quatro meses de gestação procurou a Delegacia da Mulher (Deam) após ser impedida de sair de casa e sofrer lesões durante uma discussão no bairro de Fátima

24.10.25 23h15

POLÍCIA

Homem é preso por criar perfil em rede social e divulgar imagens íntimas da ex, em Paragominas

Durante as investigações, a equipe policial apurou que, além do perfil, o suspeito teria feito um cadastro de um chip em nome da vítima​, sem autorização

24.10.25 22h43

POLÍCIA

Trio é preso por estupro e tentativa de homicídio no interior do Pará

As prisões tiveram o apoio operacional das Delegacias de Terra Alta, Magalhães Barata e São Caetano de Odivelas e aconteceram no decorrer da operação Ponto Crítico 3

24.10.25 22h22

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

VIOLÊNCIA

Homem é preso em flagrante após agredir companheira grávida em Belém

Vítima de quatro meses de gestação procurou a Delegacia da Mulher (Deam) após ser impedida de sair de casa e sofrer lesões durante uma discussão no bairro de Fátima

24.10.25 23h15

INTERVENÇÃO

Suspeito de dar 30 tesouradas em ex-mulher morre em intervenção no Icuí-Guajará, em Ananindeua

O homem foi localizado nesta quinta-feira (23), andando com um terçado no Conjunto Mururé

23.10.25 18h06

POLÍCIA

Condenado a 20 anos de prisão, polícia captura suspeito de estuprar e matar mulher no Marajó

O suspeito estava instalado em local de difícil acesso em Muaná e alternava locais de pernoite e horários de permanência em sua residência

22.10.25 14h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda