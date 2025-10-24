Homem é preso por criar perfil em rede social e divulgar imagens íntimas da ex, em Paragominas

A Polícia Civil, por meio Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Paragominas, efetuou a prisão em flagrante de um homem, nesta quinta-feira (23), acusado de criar e administrar um perfil falso em uma rede social utilizado para divulgar imagens íntimas de sua ex-companheira, tentando atingir sua vida pessoal.

Durante as investigações, a equipe policial apurou que, além do perfil, o suspeito teria feito um cadastro de um chip em nome da vítima​, sem autorização, com o propósito de criar um contato empresarial para se passar por ela em contato com empresas locais, ampliando o dano e o constrangimento causado à vítima.

Diante da gravidade dos fatos e da reiteração criminosa, a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O acusado foi localizado e detido, sendo conduzido à DEAM de Paragominas para os procedimentos cabíveis, onde permanece à disposição da Justiça.