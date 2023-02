Motorista em alta velocidade arranca três árvores e sai ileso de acidente em Santarém

​​Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um motorista, identificado como Andrew Jordan de Oliveira Soares, 29 anos, perde o controle de um carro, que seria de luxo, e bate violentamente em um poste de energia elétrica e mais três árvores. O acidente foi registrado no canteiro central da avenida Mendonça Furtado entre Barjonas de Miranda e Assis de Vasconcelos, bairro Fátima, em Santarém, oeste do Pará.

Conforme os registros, o acidente ocorreu por volta das 2h50 desta segunda-feira (27). Apesar do susto, o condutor saiu ileso. O homem aparece em um dos vídeos. Ele fica próximo do carro, enquanto mexe no celular, possivelmente pedindo ajuda para sair dali ou remover o veículo do local.

VEJA MAIS

Através da gravação feita por um equipamento apontado para a direção do acidente, é possível ver que o motorista estava em alta velocidade. Com força da batida no poste de energia elétrica, um transformador estourou e provocou queda de energia em residências próximas.

Novos registros compartilhados nas redes sociais, após o acidente, mostram que o automóvel ficou bastante destruído. Várias peças do carro foram arrancadas e ficaram pelo caminho.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil do Pará para checar mais informações sobre o acidente e aguarda retorno.