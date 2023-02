Adolescente de 16 anos pega a moto da mãe e morre após colidir contra poste em Marabá

Um adolescente de 16 anos morreu após colidir contra um poste na noite de domingo (26) na Avenida VP-8, à altura da Folha 26, próximo à Vila Militar Castelo Branco, em Marabá, sudeste do Pará. Um amigo do jovem, que testemunhou o acidente, disse à polícia que o garoto estaria trafegando em alta velocidade. As informações são do Correio de Carajás.

Segundo o boletim de ocorrência, a moto que o garoto pilotava, uma Honda CG 150, seria da mãe dele. O adolescente teria pegado a motocicleta sem que ela visse.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas apenas constatou a morte do jovem.

Outra versão foi apresentada ao Correio de Carajás. Moradores comentaram que a mãe do garoto teria emprestado o veículo para que o filho pudesse deixar a namorada em casa. A Polícia Militar (PM) recolheu a motocicleta envolvida no acidente. O corpo do jovem foi removido pela Polícia Científica do Pará (PCEPA).

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.