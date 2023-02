​Jovem despenca de orla e morre às margens do rio Tocantins, em Marabá​

No final da manhã desta quarta-feira (15), um jovem não identificado caiu da orla do rio Tocantins, bateu a cabeça na rampa de acesso à água e morreu, no bairro Santa Rosa, em Marabá, no sudeste do Pará. Uma equipe da Polícia Científica foi acionada para remover o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com testemunhas, o jove​​m não sofreu nenhum tipo de agressão física. O rapaz estava encostado na grade de proteção, teria sofrido um mal súbito e despencou de uma altura de cerca de 3 metros. Ele bateu a cabeça, houve sangramento na parte superior do corpo e morreu no local da queda. A Polícia Civil vai investigar o suposto acidente sofrido pelo jovem. Testemunhas deverão ser ouvidas e câmeras de segurança analisadas, para que o caso possa ser esclarecido.

Segundo os trabalhadores da área, a vítima foi vista, há alguns dias, andando pelo local do acidente. O rapaz tinha algumas tatuagens pelo corpo. Ele estava vestido com uma camisa do time do Corinthians e um short preto, mas não portava nenhum documento.