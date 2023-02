Ônibus de dois andares é consumido por fogo na BR-316, em Ananindeua

Um ônibus de dois andares foi completamente destruído após pegar fogo na madrugada desta quarta-feira (15) na rodovia BR-316, na altura do quilômetro 8, em Ananindeua. O transporte supostamente vinha de Fortaleza, capital cearense, com destino a Belém. Não há registro de feridos ou indícios do que teria ocasionado o acidente.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que o transporte já havia sido consumido pelas chamas. Apenas a carcaça do automóvel aparece na filmagem, com um pouco de fumaça ainda ao redor.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) e ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). A reportagem aguarda retorno.