Motorista de carreta morre após veículo tombar na PA-279 na tarde desta quinta (26)

Um motorista de caminhão identificado como Ezequiel Caria do Nascimento, de 42 anos, morreu em um grave acidente na rodovia PA-279, por volta de 15h30 desta quinta-feira (26). Conforme as autoridades, o acidente ocorreu entre Ourilândia do Norte e Água Azul do Norte, no sul do Pará. A vítima dirigia uma carreta carregada com madeira quando o veículo saiu da pista e tombou em um barranco.

Ainda não há informações sobre o que teria ocorrido para o caminhão tombar. Ezequiel estava a cerca de 30 quilômetros de Ourilândia do Norte quando o acidente foi registrado pela Polícia Civil. Os agentes informaram que a vítima foi projetada para fora do veículo e ficou presa entre a carga de madeira e a carreta. Além disso, um poste foi derrubado e a carga se espalhou pela pista.

Outros condutores que passavam pela área tentaram retirar a madeira para resgatar o condutor, mas não conseguiram. As autoridades competentes seguem investigando para identificar a motivação do acidente.