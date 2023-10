Motociclista morre na rodovia PA-150; Polícia abre inquérito para investigação

Na última quarta-feira (24), ocorreu um acidente de trânsito na rodovia estadual PA-150, causando a morte de Antônio Gomes Bezerra, de 51 anos. O corpo da vítima foi encontrado às margens da via, a cerca de 4 km do perímetro urbano da cidade de Jacundá, sudeste do Pará. A Polícia local abriu um inquérito para investigar o caso.

O corpo de Antônio estava na pista em sentido de quem viaja rumo à cidade de Goianésia do Pará, segundo informações do Correio de Carajás. Algumas imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima sob a grade de proteção de uma ponte, ao lado de uma motocicleta que ele, supostamente, estava conduzindo.

Quando encontrado, o corpo da vítima apresentava múltiplos ferimentos. Logo após, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá para exames mais detalhados.

Não foi possível determinar se a vítima colidiu na mureta de metal que protege as imediações da ponte ou se foi atingida por outro veículo. O caso permanece sob investigação da Polícia Civil de Jacundá.

A Polícia Civil (PC) informou, em nota, que o caso é investigado pela delegacia de Jacundá. "Perícias foram solicitadas para identificar se há indícios de morte violenta", comunicou.

A reportagem solicitou nota para a Polícia Militar (PM) e aguarda retorno do órgão.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do caderno de Cidades)