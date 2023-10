Motorista de aplicativo que estava desaparecida é encontrada morta em Novo Progresso

Uma motorista de aplicativo, identificada como Francilma Brandão, foi encontrada morta na tarde do último domingo (8). A vítima foi localizada dois dias após ser considerada desaparecida. O corpo dela teria sido avistado em uma área de mata próximo ao rio Jamanxim, na comunidade de Santa Júlia, em Novo Progresso, município do sudoeste do Pará. As informações são do portal Folha do Progresso e Confirma Notícia.

Informações iniciais apontam que Francilma teria desaparecido após aceitar uma corrida por volta das 9h da manhã na última sexta-feira (6). A viagem teria partido de uma loja de venda de celulares no centro de Novo Progresso. Um funcionário teria solicitado o serviço em nome de um cliente que estava sem celular, como foi informado por ele. Desde então, familiares da motorista não tiveram mais notícias dela.

Imagens de câmeras de circuito de segurança da loja de onde partiu a chamada da corrida foram analisadas pela polícia. Até o momento, pelo menos quatro pessoas foram consideradas suspeitas do crime. Ainda na noite do domingo (8), a Polícia Militar prendeu uma pessoa.

Após investigações policiais, Fernando Nascimento é considerado o principal suspeito do crime. Ele foi localizado após investigações da Inteligência da Polícia Militar e foi detido em uma comunidade no km 37 da Rodovia Transamazônica, em Itaituba. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Itaituba, para prestar depoimentos.

O veículo que a motorista conduzia foi encontrado nas proximidades de Santa Julia, distante 60 km de Novo Progresso, no sentido no Distrito de Miritituba. A suspeita é de que ela tenha capotado. Após isso, as buscas por Francilma se intensificaram na região, a Polícia Militar e populares saíram à procura, quando uma adolescente encontrou a trabalhadora, já sem vida.

Investigação

No entanto, um fato chamou a atenção das autoridades: o veículo desapareceu logo após ser encontrado capotado. Uma empresa foi acionada para fazer a retirada do carro, mas, ao realizarem a sinalização do perímetro e voltarem para a remover o automóvel, ele já não estava no local indicado.

A polícia, então, iniciou uma investigação e conseguiu localizar o carro, que havia sido levado por um caminhão-guincho até Itaituba, sudoeste, que fica distante 400 quilômetros de Novo Progresso. O motorista que levava o carro da vítima foi preso e encaminhado à delegacia de Itaituba. Umas das linhas de investigação da polícia é latrocínio para desmanche.

Após familiares notarem o desaparecimento, ainda no sábado (7), a família de Francilma Brandão mobilizou moradores e as redes sociais em buscas de notícias sobre ela. O último check-in dela foi em Moraes Almeida e depois, não tiveram mais notícias.

Um cartaz e fotos com informações sobre o último paradeiro da motorista foram compartilhados na internet, mas o desaparecimento teve um trágico desfecho. Somente exames de necropsia poderão confirmar as causas da morte de Francilma. A Polícia Civil solicitou exames do IML de Itaituba e segue com as investigações sobre o caso.

A Redação Integrada de O Liberal apura mais detalhes sobre o caso junto às polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.