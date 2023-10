Ocupantes de carro prata matam homem a tiros em Juruti, no oeste do Pará

Um homicídio com características de acerto de contas foi registrado na madrugada deste sábado (7) no município de Juruti, oeste do Pará. A vítima foi identificada como Tayson Guimarães de Sousa. Ninguém foi preso.

De acordo com informações da 28ª Companhia Independente da Polícia Militar (28ª CIPM), o policiamento foi acionado no início da madrugada para atender uma ocorrência de baleamento na rua Tugo Maruoka, bairro Nova Vitória.

A guarnição se deslocou para o local onde um jovem estava caído no chão, ensanguentado. Uma testemunha contou à polícia que um carro modelo Golf, cor prata, parou próximo a Tayson que caminhava na rua Tugo Maruoka, e de dentro do veículo foram disparados ao menos três tiros contra a vítima. Mas de acordo com a testemunha, não foi possível ver quem estava no veículo que deixou o local logo que Rayson caiu no chão.

A Polícia Militar acionou a ambulância que foi ao local, onde os socorristas constataram que a vítima já estava sem vida. Diante do fato, a Polícia Civil foi comunicada do homicídio para providenciar a análise e remoção do corpo.

Policiais militares realizaram diligências para tentar localizar os autores do crime, mas não localizaram nenhum suspeito. As investigações serão realizadas pela Polícia Civil para elucidação da autoria e motivação do crime.