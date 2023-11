Homem é morto a tiros no meio da rua em Marabá

Gabriel Santos de Souza, de 23 anos, foi morto com, pelo menos, 10 tiros, em via pública, na tarde de quarta-feira (15), em Marabá, no sudeste do Pará. A princípio, as informações iniciais dão conta de que homens dentro de uma Fiat Toro preto efetuaram os disparos contra a vítima, que estava em uma moto. Os suspeitos, que ainda não se sabe quantos são, fugiram sem deixar pistas e não foram localizados.

VEJA MAIS

O jovem, que era de Xinguara, região sul do Estado, foi assassinado na Travessa Bom Planalto, no Bairro da Paz, no Núcleo Cidade Nova. Nas redes sociais, conforme divulgado pelo Correio de Carajás, pessoas relataram que ele tinha saído há pouco tempo da cadeia.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) para saber se a informação procede. A reportagem aguarda retorno.