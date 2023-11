Homem é morto a tiros por dupla em moto após sofrer ameaças, em Marabá

Um homem foi morto a tiros na noite do último domingo (12), na Travessa Manaus, no Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sudeste do Pará. Conforme as informações policiais, a vítima foi identificada como Eduardo Michel Pires, de 23 anos, que foi alvejado por cerca de seis tiros pelas costas.

Segundo as autoridades, uma guarnição foi acionada por moradores após a população ter ouvido barulhos de disparos no local. Ao se encaminhar até o endereço, constataram a morte de Eduardo. Os agentes relataram que encontraram seis estojos de munição de calibre 38 próximo ao corpo do homem, que teria morrido na hora, sem chances para o socorro.

Testemunhas afirmam que dois homens, que teriam chegado em uma motocicleta Honda Biz de cor azul e com a carenagem em péssimo estado de conservação, surpreenderam a vítima com os tiros e fugiram em seguida. Os suspeitos ainda estariam de capacete, impedindo a identificação.

Segundo informações de testemunhas, Eduardo teria retornado recentemente para a cidade. Ele havia sofrido uma tentativa de homicídio no passado por ter envolvimento com o mundo do crime e estava passando um tempo longe do município.