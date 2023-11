Suspeito de tentativa de homicídio é preso em flagrante, no Moju

Um homem, identificado como João Max Araújo dos Santos, foi preso em flagrante, no último domingo (12), pela Polícia Militar do 47º BPM sob suspeita de tentativa de homicídio, no município de Moju, nordeste do Pará. Conforme o que foi apurado pelas autoridades, o suspeito e a vítima, chamada somente pelo prenome Lucas, teriam se envolvido em uma discussão durante um evento na vila Castanhandeua, que fica na zona rural da cidade.

Segundo informações da PM, após a discussão entre o suspeito e a vítima, João teria saído do local do evento, que ocorria em um sítio, e ido até a casa onde mora para buscar uma arma. O suspeito retornou até a festa em um carro e desceu do veículo disparando um tiro em direção a Lucas, que conseguiu correr para não ser atingido.

Os policiais militares foram acionados e, durante buscas pela área, conseguiram prender em flagrante o suspeito que ainda estava com a arma, que seria calibre 16. O suspeito e a vítima, assim como a arma apreendida, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Moju, onde realizaram os procedimentos cabíveis.