Corpo de homem é encontrado com várias marcas de tiros próximo da rodovia Santarém/Curuá-Una

O corpo de um homem identificado apenas como “Jhony” foi encontrado com várias marcas de tiros, na manhã do último sábado (11), na comunidade Chapadão, localizada na rodovia Santarém/Curuá-Una (PA-370). Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido identificado ou preso. A motivação para o assassinato também é desconhecida.

As primeiras informações apontam que a vítima teria sido alvejada com tiros de espingarda, mas somente o laudo da Polícia Científica do Pará (PCP) poderá confirmar o calibre e o tipo de armamento usado. De acordo com informações levantadas pelo site O Impacto, a morte de “Jhony” pode estar relacionada com o suposto tráfico de drogas, o que não foi confirmado por nenhuma fonte oficial.

Ainda segundo o site, moradores da área informaram que a vítima morava na Comunidade Cícero Mendes e que também​ trabalhava em uma das empresas que prestam serviços de asfaltamento da PA-370.

A Polícia Civil investiga o caso, na tentativa de localizar e prender os responsáveis pelo homicídio. O trabalho investigativo também se concentra em esclarecer a motivação para o assassinato. Possíveis testemunhas e familiares da vítima deverão ser ouvidos para relatar se o rapaz tinha envolvimento com algum tipo de atividade ilícita e se vinha sofrendo ameaças de morte.