Motociclista tenta fugir de abordagem e morre em troca de tiros com a PM

Um homem identificado apenas pelo prenome de Pedrinho foi morto em confronto com a Polícia Militar na tarde da última quarta-feira, 17, na estrada de acesso ao ProjetoS11D. Ele trocou tiros com uma guarnição da PM depois de fugir de uma abordagem e acabou sendo alvejado, morrendo ainda no local.

A equipe da polícia fazia rondas pela estrada por volta das 13h30 quando avistou um motociclista conduzindo um veículo sem placa e em atitude suspeita. Ao perceber a presença da guarnição Pedrinho tentou fugir por uma vicinal e foi perseguido.

Em determinado ponto, ao perceber que poderia ser alcançado, ele saltou do veículo e entrou no mato, de onde teria atirado contra os PMs. No revide ao ataque, Pedrinho foi atingido. Ele portava uma espingarda de fabricação caseira. Na checagem da placa da motocicleta pilotada pelo suspeito, foi constatado que ela havia sido roubada em São Félix do Xingu.