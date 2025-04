Motociclista por aplicativo baleado em confusão após assalto morre no Hospital Metropolitano

O motociclista por aplicativo William Barbosa de Souza, 29 anos, morreu na noite desta terça-feira (8), por volta das 19h30, no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua. Ele foi baleado na tarde da segunda-feira (7) durante uma confusão envolvendo um policial militar à paisana, na travessa Barão do Triunfo, entre as avenidas Almirante Barroso e Romulo Maiorana, em Belém.

William é a segunda vítima da ocorrência. Jackson Maciel de Moraes, de 24 anos, passageiro da motocicleta conduzida por William, morreu ainda no local após ser alvejado por disparos de arma de fogo. Ambos teriam sido confundidos com suspeitos que teriam roubado o celular de uma mulher nas proximidades do ocorrido​. O autor dos disparos continua foragido, segundo a defesa das famílias das vítimas.

Segundo relatos de testemunhas, tudo começou por volta das 15h, quando uma mulher foi assaltada na avenida Almirante Barroso. O autor do roubo correu em direção à travessa Barão do Triunfo, sendo seguido pela vítima, que gritava por socorro. Neste momento, Jackson e William, que passavam pelo local na motocicleta de aplicativo, teriam seguido na mesma direção do suspeito.

Um policial militar que também passava pelo local em um carro teria ouvido os gritos e atirado contra Jackson e William, acreditando que se tratava dos autores do roubo. Jackson foi atingido por pelo menos dois disparos — um nas costas, que atravessou a lateral do tórax, e outro na mão, em uma tentativa de defesa, segundo perícia da Polícia Científica. Ele morreu ainda no local. Já William foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao hospital, mas não resistiu.

O verdadeiro suspeito do assalto foi detido minutos depois por uma viatura da Polícia Militar, com a ajuda da população. Segundo os policiais, ele alegou ser uma pessoa em situação de rua e confessou ter roubado o celular da mulher. O homem foi encaminhado para a Delegacia do Marco, onde o caso foi registrado.

Vestígios balísticos compatíveis com munição calibre .40 foram recolhidos no local do crime. A Polícia Civil investiga o caso. Segundo o advogado de defesa das famílias de Jackson e William, Hilderto Porpino, o policial militar fugiu do local do baleamento, mas já foi identificado. O advogado afirma que vai pedir a prisão cautelar do agente.