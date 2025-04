Mecânico é preso suspeito de usar carro de cliente para cometer assaltos em Santarém

Um mecânico identificado como Francinei de Sousa foi preso nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (8) em Santarém, oeste do Pará, suspeito de utilizar o carro de uma cliente para praticar assaltos.

Segundo informações da Polícia Militar, o veículo, de cor prata, foi retirado da oficina onde estava em manutenção e usado por Francinei e outros comparsas para assaltar duas pessoas. O crime aconteceu por volta das 00h42, na rua Rui Barbosa, bairro Aldeia.

Câmeras de segurança flagraram o momento da ação criminosa. Nas imagens, é possível ver o carro se aproximando lentamente das vítimas, que estavam sentadas em uma calçada. Em seguida, os assaltantes descem do veículo e roubam bolsas e outros pertences.

Com base nas informações repassadas à polícia, os militares localizaram o suspeito e o carro na rua Nova, bairro São Francisco. Duran​te a abordagem, as vítimas reconheceram Francinei como um dos autores do assalto.

O suspeito foi encaminhado à Unidade Integrada de Polícia (UIP) da Nova República, onde foram realizados os procedimentos legais. Até a publicação desta reportagem, os objetos roubados ainda não haviam sido recuperados. Os outros suspeitos também não haviam sido localizados.

Com informações do site O Impacto.