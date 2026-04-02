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Polícia

Motociclista morre em colisão com carro particular na PA-481, em Barcarena

O acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (2)

O Liberal
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Motociclista morre em colisão com carro particular na PA-481, em Barcarena. (Foto: Redes Sociais)

Um motociclista morreu em um acidente na manhã desta quinta-feira (2), na rodovia PA-481, em Barcarena, nordeste do Pará. A colisão envolveu um carro de passeio e a motocicleta que a vítima conduzia no trecho entre o balneário Cai N’água e o Trevo do Peteca, na comunidade Murucupi. O motociclista não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito ainda no local.

De acordo com as primeiras informações, o acidente ocorreu por volta das 7h, período de grande movimentação na via devido ao deslocamento de trabalhadores com destino ao Complexo Industrial de Vila do Conde. As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas, mas a intensidade do impacto chamou a atenção de quem passava pela área.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a motocicleta, modelo Biz e com placa de Abaetetuba, praticamente destruída. O veículo ficou preso na frente do carro de passeio devido a forte colisão. O condutor foi arremessado a alguns metros de distância após a batida e caiu na calçada em frente a uma residência.

Pessoas que trafegavam pelo local pouco depois do ocorrido encontraram a vítima já sem sinais vitais. Relatos iniciais apontam que o motociclista usava uniforme de uma empresa, o que sugere que ele estaria em deslocamento relacionado ao trabalho.

Testemunhas informaram que o fluxo de veículos no horário é considerado intenso, com concentração de ônibus e carros leves seguindo para a região industrial, o que pode ter contribuído para a gravidade do acidente. Até o momento, as identidades dos envolvidos não foram oficialmente divulgadas. As autoridades devem apurar as circunstâncias da colisão.

"A Polícia Civil informa que o acidente entre um carro e uma moto foi registrado na Delegacia de Vila dos Cabanos. O condutor da motocicleta morreu no local. Já o motorista do carro permaneceu no local, solicitou apoio e compareceu na unidade policial. Perícias foram solicitadas para completo esclarecimento dos fatos", comunicou.

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Acidente com morte

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