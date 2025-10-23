Motociclista morre em colisão com carro na BR-155, em Eldorado do Carajás

Um acidente envolvendo um automóvel Hyundai HB20 e uma motocicleta Honda CG 125 Fan resultou na morte do condutor da moto, na tarde de quarta-feira (22), no km 289 da BR-155, em Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará. A identidade da vítima não foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com informações da PRF repassadas ao site Correio de Carajás, o sinistro foi causado por uma colisão transversal entre os dois veículos. A análise preliminar aponta que a motocicleta tentou realizar uma conversão à esquerda em um trecho de pista simples e reta, momento em que foi atingida lateralmente pelo automóvel, que seguia no mesmo sentido.

Com o impacto, o motociclista morreu ainda no local. Segundo a PRF, ele não utilizava capacete no momento da colisão. O motorista do carro e a passageira não sofreram ferimentos. O teste do etilômetro realizado no condutor do automóvel apontou resultado negativo para ingestão de álcool (0,00 mg/L).

A Polícia Científica de Marabá foi acionada para realizar a perícia e remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O motorista do HB20 foi encaminhado, junto com o veículo, à Delegacia de Polícia Civil de Eldorado do Carajás, onde prestou depoimento. Não há maiores detalhes sobre o procedimento realizado em relação a ele.