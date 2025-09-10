Motociclista morre em acidente na ponte sobre o Rio Tocantins, em Marabá
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil
Um acidente de trânsito resultou na morte de Edilson Souza Dias da Silva, de 50 anos, na tarde desta quarta-feira (10), por volta das 14h, na ponte sobre o Rio Tocantins, em Marabá, no sudeste paraense. Ele trafegava no sentido Nova Marabá quando caiu de motocicleta e foi atingido por um carro, cujo motorista fugiu sem prestar socorro. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
Segundo informações de testemunhas, Edilson estava a caminho do trabalho. Há mais de duas décadas, ele atuava em um grupo empresarial responsável pela administração de concessionárias e fazendas na região.
A vítima conduzia uma motocicleta modelo Sundown Hunter 100, preta, de placa OFS-7341, quando perdeu o controle próximo à ciclovia. Após a queda, foi atropelada pelo veículo que seguia na via. Até o fim da tarde, a Polícia Civil não havia informado se o condutor do carro havia se apresentado espontaneamente ou localizado.
O corpo permaneceu na pista até a chegada da Polícia Científica, que realizou os procedimentos de perícia e remoção. Agentes de trânsito e policiais militares controlaram o tráfego de veículos e organizaram desvios durante a ocorrência.
