Motociclista morre em acidente de trânsito na PA-136, em Castanhal

José Reinaldo dos Santos Natividade, de 49 anos, morreu em um acidente de trânsito enquanto conduzia a própria motocicleta na madrugada desta segunda-feira (10/3), pela PA-136, em Castanhal, no nordeste do Pará. Até o momento, as autoridades tentam entender como o sinistro aconteceu.

O caso ocorreu perto de um condomínio residencial da área e a Polícia Militar foi acionada para ir até o local. Após o acidente, o Serviço de Atendimento Móvel também chegou a ser comunicado sobre o episódio e se deslocou até a rodovia estadual para prestar atendimento à vítima. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

José Natividade estava em uma moto Honda CG150 Fan Esdi. Porém, as autoridades ainda não sabem dizer se a vítima perdeu o controle do veículo ou se algum outro automóvel pode ter ocasionado a morte do homem. As circunstâncias do acidente continuam sendo apuradas pela 12ª Seccional Urbana de Castanhal.

Ajude a polícia

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.