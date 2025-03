Adolescente morre após ter moto atingida por carro em Canaã dos Carajás

Um adolescente de 15 anos, identificado como Cayc Felix Silva Borges, morreu ao se envolver em um grave acidente de trânsito no bairro Novo Brasil, em Canaã dos Carajás, sudeste paraense. O caso ocorreu na tarde de domingo (9/3), quando a vítima morta conduzia uma motocicleta e foi atingida por um carro de passeio em um dos cruzamentos da Avenida Pará.

O acidente aconteceu por volta de 16h. Imagens de uma câmera de segurança mostram o adolescente pilotando a moto e tentando atravessar a avenida. Pelo vídeo, é possível ver que Cayc avançou a preferencial do cruzamento e foi atingido pelo carro modelo Jeep Renegade. Com o impacto, a vítima foi arremessada da moto e ficou desacordada.

Pessoas que passavam pelo local acionaram uma ambulância para socorrer o adolescente. No entanto, quando os paramédicos chegaram na via, constataram que Cayc já estava morto. Agentes de trânsito do município estiveram no local para auxiliar no fluxo de veículos da avenida, que é muito movimentada. A Polícia Civil e Científica também foram acionadas. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Parauapebas, onde passaria por mais exames.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias do acidente de trânsito que ocasionou a morte de Cayc Felix Silva Borges. "O condutor do carro permaneceu no local e prestou socorro à vítima. Por esse motivo, não houve prisão, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro. Ele foi encaminhado à delegacia de Canaã dos Carajás para prestar depoimento. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicaram.