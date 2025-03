Motociclista morre após ser esmagado por caçamba em Capitão Poço

Reinaldo de Souza Moreira, de 33 anos, morreu em um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (10/3), no centro de Capitão Poço, município no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, o homem conduzia uma motocicleta quando colidiu na lateral de uma caçamba, que estava carregada de areia, fazendo com que o automóvel de carga passasse por cima dele e o esmagasse. O motociclista, que fazia uso do capacete, morreu na hora.

A polícia foi acionada ao caso, que aconteceu no cruzamento entre as avenidas 29 de Dezembro e Fernando Guilhon por volta das 14h20. Segundo a Polícia Civil, o motorista da caçamba, apesar de já ter sido identificado, fugiu do local do sinistro e é procurado pelos agentes para prestar esclarecimentos.

A PC conseguiu coletar imagens de câmeras d​e segurança que mostram como o acidente aconteceu. A Delegacia de Capitão Poço apura se o motociclista perdeu o controle do veículo antes de bater na carreta.

O automóvel de carga foi apreendido e levado até o pátio da unidade policial. A Polícia Científica removeu o corpo da vítima para a realização do exame cadavérico, procedimento que determina a causa e modo de morte de uma pessoa. Informações que auxiliem o trabalho policial podem ser repassadas pelo disque-denúncia, número 181. O sigilo é garantido.