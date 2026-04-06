Motociclista morre após grave acidente na PA-136, em Castanhal

Um motociclista morreu após um grave acidente registrado na tarde de domingo (5), no km 14 da rodovia PA-136, em Castanhal, nordeste do Pará. A vítima foi identificada como Charlyson Silva Almeida, também conhecido como Charles, morador do município de Terra Alta. Ele ficou caído em uma área de mata às margens da rodovia.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada após uma pessoa que passava pelo local avistar o corpo. Outros condutores contaram que a vítima ainda tinha sinais vitais após o acidente, mas evoluiu a óbito antes da chegada de algum socorro médico. Quando os policiais militares foram ao local, apenas confirmaram o óbito e isolaram a área até que os peritos da Polícia Científica chegassem. O corpo foi periciado e removido ao Instituto Médico Legal (IML) ainda durante a tarde.

Um aparelho celular que estava com a vítima foi entregue a um familiar, que foi orientado a procurar a delegacia para o registro da ocorrência. Charlyson era conhecido na comunidade onde vivia e a notícia da morte gerou comoção entre moradores e amigos. Até o momento, não há detalhes oficiais sobre as circunstâncias do acidente. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.