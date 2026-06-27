Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Motociclista morre após colisão com carreta na BR-010, em São Miguel do Guamá

Acidente ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira (26); vítima morreu no local

O Liberal
fonte

Acidente foi registrado no fim do dia (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um motociclista identificado como José Ronilson Travassos da Silva morreu após se envolver em um acidente com uma carreta na tarde desta sexta-feira (26), na rodovia BR-010, na altura do km 7, em São Miguel do Guamá. De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi registrado por volta das 17h45, quando a vítima conduzia colidiu com o outro veículo.

A carreta era conduzido por Givaldo Teixeira de Souza. As circunstâncias que provocaram a colisão ainda não foram divulgadas. Segundo a Polícia Militar, José Ronilson morreu no local do acidente.

A Polícia Civil Henrique esteve no local para ajudar a preservar o local e acionou os órgãos responsáveis pela perícia e remoção do corpo. O motorista da carreta foi encaminhado à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis.

A equipe da Polícia Militar permaneceu no local até a chegada da Polícia Científica, que realizou a remoção do corpo. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que a vítima morreu em decorrência do acidente de trânsito. Ainda de acordo com a PC, ele conduzia uma moto no momento em que invadiu a contramão e colidiu de frente com o caminhão.

"Foram requisitadas as perícias cabíveis e adotadas todas as providências investigativas necessárias ao completo esclarecimento dos acontecimentos. O homem identificado como José Ronilson Travassos da Silva era investigado pela equipe da Delegacia de São Miguel do Guamá pelo crime de estupro de vulnerável", detalha a nota.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

acidente com morte

são miguel do guamá

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

FATALIDADE

Homem morre após troca de tiros com a polícia militar na avenida Perimetral, em Belém

Segundo a Polícia Militar, homem foi atingido durante troca de tiros e não resistiu aos ferimentos

27.06.26 10h37

AÇÃO POLICIAL

Casal é preso por suspeita de tráfico e de planejar ataques contra policiais em Abaetetuba

Polícia apreendeu droga, balança de precisão e celulares durante a abordagem realizada em uma kitnet no bairro Pedrinha

27.06.26 10h15

NESTE SÁBADO

Homem é encontrado morto com marcas de golpes de arma branca em Ananindeua

Corpo foi localizado em uma área de difícil acesso no bairro Aura; vítima ainda não foi identificada

27.06.26 10h13

CRIME

Homem é preso por suspeita de importunação sexual contra funcionária de supermercado em Parauapebas

Segundo a Guarda Municipal, suspeito foi localizado ainda dentro do estabelecimento e apresentava sinais de embriaguez

27.06.26 9h40

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

SENTENÇA

Após 14 horas de julgamento, lutador é condenado pela morte da influencer Paola Brattcho

O julgamento teve início por volta das 9h30 e foi encerrado cerca das 23h30 desta sexta-feira (26)

26.06.26 23h54

POLÍCIA

Adolescente leva dinheiro da avó para comprar drogas e dois acabam presos no Pará

Durante a ação, a polícia apreendeu entorpecentes e dinheiro

26.06.26 23h26

POLÍCIA

Moradores interditam avenida Perimetral após morte de homem durante ação policial no Guamá

Os manifestantes atearam fogo em pneus e pedaços de madeira para bloquear a via

26.06.26 21h51

FATALIDADE

Homem morre após troca de tiros com a polícia militar na avenida Perimetral, em Belém

Segundo a Polícia Militar, homem foi atingido durante troca de tiros e não resistiu aos ferimentos

27.06.26 10h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda