Motociclista morre após colisão com carreta na BR-010, em São Miguel do Guamá

Um motociclista identificado como José Ronilson Travassos da Silva morreu após se envolver em um acidente com uma carreta na tarde desta sexta-feira (26), na rodovia BR-010, na altura do km 7, em São Miguel do Guamá. De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi registrado por volta das 17h45, quando a vítima conduzia colidiu com o outro veículo.

A carreta era conduzido por Givaldo Teixeira de Souza. As circunstâncias que provocaram a colisão ainda não foram divulgadas. Segundo a Polícia Militar, José Ronilson morreu no local do acidente.

A Polícia Civil Henrique esteve no local para ajudar a preservar o local e acionou os órgãos responsáveis pela perícia e remoção do corpo. O motorista da carreta foi encaminhado à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis.

A equipe da Polícia Militar permaneceu no local até a chegada da Polícia Científica, que realizou a remoção do corpo. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que a vítima morreu em decorrência do acidente de trânsito. Ainda de acordo com a PC, ele conduzia uma moto no momento em que invadiu a contramão e colidiu de frente com o caminhão.

"Foram requisitadas as perícias cabíveis e adotadas todas as providências investigativas necessárias ao completo esclarecimento dos acontecimentos. O homem identificado como José Ronilson Travassos da Silva era investigado pela equipe da Delegacia de São Miguel do Guamá pelo crime de estupro de vulnerável", detalha a nota.