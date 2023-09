Motociclista morre após colidir com meio fio, em Parauapebas

Um grave acidente, na madrugada deste sábado (2), acabou ocasionando a morte de um homem identificado como Reginaldo Bezerra de Sousa, de 33 anos. O caso foi registrado na Rodovia Doutor Faisal Salmen, a antiga PA-275, nas proximidades do Bairro Rio Verde, em Parauapebas. De acordo com testemunhas, o homem teria perdido o controle da moto ao bater no meio fio.

Conforme as informações iniciais, Reginaldo estaria trafegando na via em uma motocicleta, uma Yamaha 250c, cor preta. Ele estaria trafegando em alta velocidade e teria colidido com o meio fio e acabou perdendo o controle da moto, então foi arremessado contra as grades de proteção do calçadão. Devido ao impacto, a vítima teria sofrido graves ferimentos na região da cabeça, além de fraturas por várias partes do corpo.

Pessoas que presenciaram toda a situação ainda teriam tentado socorrer a vítima e também acionaram os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). No entanto, quando os socorristas chegaram ao local onde tudo ocorreu, constataram o óbito. A Polícia Civil também foi acionada e esteve no local acompanhando a equipe da Polícia Científica na realização da perícia e remoção do corpo.