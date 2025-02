Motociclista morre após colidir com máquina agrícola no oeste do Pará

Dori Edson Ferreira da Silva morreu na tarde de domingo (2/2) após colidir a motocicleta que conduzia com uma máquina agrícola do tipo colheitadeira. O caso aconteceu na comunidade de Terra Preta, em Mojuí dos Campos, no oeste do Pará. As circunstâncias do sinistro de trânsito não foram reveladas.

Segundo o portal O Impacto, o veículo em que a vítima estava ficou preso na máquina, enquanto Dori ficou com uma parte das pernas presa nas ferragens. Ele morreu ainda no local do acidente.

As polícias Militar e Científica foram acionadas ao caso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil. Em nota, a PC informou que "a Delegacia de Mojuí dos Campos apura as circunstâncias do acidente". Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar no trabalho investigativo.