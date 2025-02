Mototaxista morre após colidir com animal em Paragominas

O mototaxista Talyson Cardoso morreu após colidir com um animal na avenida Deputado Fausto Fernandes, próximo ao Senai, em Paragominas, no nordeste paraense. O acidente foi registrado na noite de sábado (1º).

Segundo informações preliminares de t​estemunhas, Talyson chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda não há maiores detalhes sobre as circunstâncias exatas do acidente, nem mesmo sobre a espécie do animal envolvido ou se havia sinalização no local. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. "[...] informa que o acidente envolvendo uma motocicleta e um animal foi registrado na Seccional de Paragominas", comunicou a PC. (Com informações do site BO Paragominas).