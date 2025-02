Alenquer: Mulher que estava na garupa de moto morre em acidente; companheiro fica ferido

Uma mulher morreu e o companheiro dela ficou ferido após um acidente de trânsito na tarde de sábado (1º) no ramal do Cuamba, em Alenquer, no oeste do Pará.

Segundo testemunhas, Daniele Vasc​oncelos estava na garupa da motocicleta conduzida por seu companheiro. Testemunhas relataram ainda que o condutor trafegava em alta velocidade e perdeu o controle ao tentar desviar de um caminhão. O acidente ocorreu sob forte chuva, o que pode ter contribuído para a derrapagem. Não há confirmação de o casal fazia uso de capacetes.

Daniele sofreu uma fratura exposta na perna e foi socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. A jovem trabalhava em uma lanchonete da cidade e deixa um filho de 5 anos.

O condutor da moto teve ferimentos, mas sobreviveu. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.