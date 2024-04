Motociclista morre ao colidir na lateral de carro em Capitão Poço

Carlos Felipe de Oliveira morreu após colisão entre uma motocicleta e um carro, na manhã deste sábado (6), na PA-124, em Capitão Poço, município no nordeste do Pará. Segundo a polícia, a vítima pilotava uma moto, modelo Honda Pop vermelha, quando colidiu na lateral de um Chevrolet Prisma preto, conduzido por Rafael Potiguar.

Por volta de 8h30, a 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (10º CIPM) foi comunicada sobre o caso. Uma guarnição foi até o local e constatou o sinistro de trânsito. No entanto, ainda não há detalhes sobre o que teria resultado a batida entre os dois veículos.

Vídeos compartilhados nas redes sociais dão dimensão do impacto causado pela colisão. Pelas imagens é possível ver uma das portas de passageiro, o vidro frontal e parte do teto do carro bastante danificados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) se dirigiu até o local, mas quando a equipe de profissionais de saúde chegou no trecho do acidente, Carlos já estava morto. Moradores relataram às autoridades que Rafael, o motorista do Prisma preto, foi socorrido ao Hospital Municipal de Ourém, cidade distante cerca de 25 quilômetros de onde o acidente aconteceu.

De acordo com a Polícia Civil, uma testemunha foi intimada a comparecer na delegacia de Capitão Poço para prestar esclarecimentos sobre como o caso ocorreu. Em nota, a Polícia Civil informou a que apura as circunstâncias do acidente com morte por meio da Delegacia de Capitão Poço. Perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.