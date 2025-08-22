Motociclista morre ao colidir com ônibus em Parauapebas

Tiago da Conceição Silva, 20 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira (22), na rua 5, esquina com a avenida Liberdade, no Bairro União, em Parauapebas, sudeste do Pará. Ele conduzia uma moto quando colidiu com um ônibus.

Segundo o Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT), a equipe fazia rondas pelo bairro quando encontrou o acidente. O motorista do ônibus fugiu do local e ainda não foi localizado.

Vítima morreu no local

VEJA MAIS



De acordo com o agente Ubener, do DMTT, o motociclista, que pilotava uma moto vermelha, já estava sem reação quando a equipe chegou. “Procuramos o condutor do ônibus, mas ele não foi encontrado. Fizemos o devido registro, com a vítima fatal”, disse ao jornal Correio de Carajás.

A princípio, a moto e o ônibus seguiam no mesmo sentido no momento da colisão. O local foi isolado para a realização da perícia, que deve indicar as causas do acidente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.