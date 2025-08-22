Motociclista morre ao colidir com ônibus em Parauapebas
Por enquanto, as circunstâncias do sinistro são desconhecidas
Tiago da Conceição Silva, 20 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira (22), na rua 5, esquina com a avenida Liberdade, no Bairro União, em Parauapebas, sudeste do Pará. Ele conduzia uma moto quando colidiu com um ônibus.
Segundo o Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT), a equipe fazia rondas pelo bairro quando encontrou o acidente. O motorista do ônibus fugiu do local e ainda não foi localizado.
Vítima morreu no local
De acordo com o agente Ubener, do DMTT, o motociclista, que pilotava uma moto vermelha, já estava sem reação quando a equipe chegou. “Procuramos o condutor do ônibus, mas ele não foi encontrado. Fizemos o devido registro, com a vítima fatal”, disse ao jornal Correio de Carajás.
A princípio, a moto e o ônibus seguiam no mesmo sentido no momento da colisão. O local foi isolado para a realização da perícia, que deve indicar as causas do acidente.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.
