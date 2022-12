Motociclista morre ao colidir com carro em Santarém

Um homem identificado como Renato Efigênio Monteiro morreu em um acidente de trânsito registrado na madrugada desta segunda-feira (19), em Santarém, oeste do Pará. Ele estava em uma motocicleta, quando foi atingido por um carro, cujo motorista fugiu do local, sem prestar socorro. As informações são do site Jeso Carneiro.

Por volta da 1h da madrugada, uma viatura do 35º Batalhão de Polícia Militar foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) para atendimento de um acidente fatal, em decorrência da colisão frontal entre um automóvel e uma motocicleta.

No local, os militares foram recebidos pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que informou sobre a morte do motociclista Renato. Ele pilotava uma Honda Bros Preta, placa OFF-8C83. Os médicos também informaram que o condutor do automóvel Fiat Palio, cor prata, placa JWA-8J43, não identificado, fugiu do local sem prestar o devido socorro.

Os militares acionaram a equipe da Polícia Científica, que realizou a ​​perícia tanto do cadáver quanto do local do acidente. Além dos vestígios encontrados, foram recolhidos objetos pessoais da vítima, assim como pedaços dos veículos. O corpo de Renato foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Militar encaminhou o caso à Polícia Civil, para que os procedimentos cabíveis fossem realizados. Investigações estão sendo conduzidas para apurar as responsabilidades pelo ocorrido.