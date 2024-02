Motociclista morre ao colidir com caminhonete no sul do Pará

Erivelton Oliveira de Souza, de 40 anos, morreu após colidir com a moto contra uma caminhonete na rodovia PA-279, entre Tucumã e São Félix do Xingu, no sul do Pará. Testemunhas relataram aos agentes do 36º Batalhão de Polícia Militar (BPM) que o acidente ocorreu quando a vítima teria tentado fazer uma ultrapassagem. O corpo foi encontrado a vários metros de distância. O motorista do outro veículo ficou ferido, mas sem gravidade.

Os agentes do 36º BPM foram acionados por volta de 21h para verificar a ocorrência, a cerca de 3 km da vicinal P-14. Lá, constataram a morte de Erivelton e acompanharam o resgate do motorista da caminhonete, Geraldo Magela Alves, de 73 anos. O motociclista, como relataram as testemunhas, estava indo em direção a São Félix do Xingu e não conseguiu concluir a manobra de ultrapassagem a tempo. Os danos nos ​veículos envolvidos puderam mostrar a gravidade da colisão.

Uma funerária foi acionada para a remoção do corpo de Erivelton e Geraldo Magela deverá ser ouvido pela Polícia Civil, que vai investigar as circunstâncias do acidente, após receber alta. Esse foi o segundo acidente ocorrido na PA-279 neste domingo. Pela manhã, um carro e uma moto colidiram, perto do antigo posto fiscal da Sefa. Os envolvidos ficaram feridos e foram socorridos. As informações são do site Fato Regional.