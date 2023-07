Motociclista morre ao colidir com caminhão em Benevides; motorista fugiu

Um motociclista identificado como Adonias Gomes Perdigão, de 35 anos, morreu na noite desta segunda-feira (24), na estrada do Maratá, próximo à rodovia PA-404, em Benevides, região metropolitana de Belém. As primeiras informações apontam que a vítima colidiu frontalmente com um caminhão e morreu ainda no local. A pessoa que ocupava a garupa da motocicleta ficou ferida e foi socorrida para um hospital. Ainda de acordo com as primeiras informações repassadas pela polícia, o motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro. O acidente aconteceu por volta das 16h.

Equipes da Polícia Científica farão a análise e remoção do cadáver. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.