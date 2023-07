Acidente com duas motos superlotadas deixa uma pessoa morta e seis em estado grave

Uma colisão envolvendo duas motos, com quatro e três pessoas cada uma, deixou uma vítima e outros seis feridos em estado grave, incluindo duas crianças, na noite de domingo (23), na rodovia BR-308, na altura do quilômetro 221, no município de Augusto Corrêa, nordeste do Pará, na comunidade conhecida como “Diogão”. A vítima foi identificada como Zoneide Ferreira Brito, de 49 anos. A princípio, a causa do acidente seria que um dos veículos estaria transitando na contramão.

Informações divulgadas por um portal local apontam que uma das motocicletas envolvida no acidente tentou fazer uma ultrapassagem e colidiu frontalmente com o outro veículo, que chegou a sair da pista com o impacto. Além da vítima, duas crianças que também estavam na moto foram atingidas e tiveram fraturas expostas na perna.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Bragança e Augusto Corrêa foram acionados e socorreram os acidentados até o hospital Santo Antônio Maria Zaccaria, em Bragança. As crianças machucadas precisaram ser levadas para um hospital da capital paraense. Equipes das polícias Civil e Militar e Guarda Municipal também estiveram no local. Uma equipe da Polícia Científica foi acionada para remover o corpo.