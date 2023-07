Comerciante morre após ser atropelado duas vezes na PA-150, em Jacundá

O comerciante Willame Cortez Rodrigues morreu em um acidente de trânsito, registrado na madrugada de sábado (22), na PA-150, em Jacundá, município no sudeste paraense. A vítima pilotava uma motocicleta modelo Bros quando, no perímetro urbano da cidade, próximo a um posto de combustível, sentido Goianésia do Pará, a colisão aconteceu. Até a última atualização desta matéria, ninguém foi preso. As informações são do Correio de Carajás.

VEJA MAIS

Por volta das 00h30, Willame foi vítima de um atropelamento duplo. Um caminhão teria sido o responsável por causar a queda do motociclista. O motorista do veículo de carga fugiu do local sem prestar socorro, permanecendo desconhecido até o momento. Em seguida, a vítima foi atropelada por um motociclista, que não teria percebido a presença da vítima no chão.

Apesar de um capacete encontrado com a moto, tudo indica que a vítima não usava o acessório. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para atender à ocorrência. Posteriormente, a Polícia Civil de Jacundá tomou providências, instaurando um inquérito criminal para investigar as circunstâncias do acidente e apurar a responsabilidade dos envolvidos.