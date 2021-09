Homem morre atropelado e duas pessoas ficam feridas em Outeiro; motorista estaria embriagado

Um homem identificado como Jhonnys Ferreira Pantoja, de 37 anos, morreu após ser atropelado no bairro São João de Outeiro, no distrito de Outeiro, em Belém, na noite desta segunda-feira (6). Segundo informações da Polícia Militar, o motorista que causou o acidente estaria embriagado e fugiu do local, mas foi localizado e preso em flagrante. Outras duas pessoas também foram atingidas pelo veículo, mas foram socorridas com vida e encaminhadas para o pronto-socorro municipal.

O acidente aconteceu por volta das 20h30. As três vítimas estavam andando pela rua Manoel Barata, entre as passagens Santo Antônio e São José, quando o carro particular, um Chevrolet Prisma preto, veio em alta velocidade, descontrolado, e as atingiu em cheio. Jhonnys sofreu ferimentos graves e morreu antes da chegada da ambulância. Já as outras duas vítimas foram socorridas com vida.

"Esse rapaz morreu por negligência. A ambulância demorou mais de meia hora pra chegar aqui, e ele agonizando, sufocado no sangue, e a gente não podia fazer nada. Tinha um hospital aqui nessa rua, mas tiraram daqui e levaram lá pra Icoaraci. É um absurdo isso tudo", disse uma moradora que testemunhou o acidente.

Ainda de acordo com a PM, o carro já havia batido em outros veículos antes de atropelar as vítimas. Depois do acidente, o motorista ainda chegou a fugir, mas foi seguido por um motorista que passava pelo local até sua residência. A polícia foi acionada e foi até o endereço, onde efetuou a prisão em flagrante do condutor, que não teve seu nome divulgado. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Outeiro para os procedimentos cabíveis.

Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) periciou o corpo da vítima, que foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) por volta das 22h20. "Ele tinha poucas lesões externas, mas algumas lesões causadas pelo arrastamento no asfalto, que devem ter ocasionado o rompimento de órgãos", explicou o perito Lopes.