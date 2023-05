Homem morre após ser atropelado duas vezes seguidas em Recife

Um homem morreu após ser atropelado duas vezes seguidas na avenida Caxangá, na Zona Oeste de Recife, capital de Pernambuco, na manhã desta sexta-feira (19). Testemunhas dos dois acidentes contaram que, primeiro, a vítima foi atropelada por um caminhão e na sequência por um BRT, segundo a Mobi, responsável pelo coletivo.

Os dois atropelamentos aconteceram no entorno da Estação BRT Capibaribe. O caminhão não teve a placa informada. A empresa Mobi que administra o BRT informou que lamentava o ocorrido e se solidarizava com os amigos e familiares da vítima. Em nota, a Mobi informou "colaborará com as autoridades policiais para a conclusão das investigações".

VEJA MAIS

Ninguém informou se o semáforo estava fechado nos momentos dos dois atropelamentos, no bairro da Caxangá. A vítima, de nome e idade não divulgados, não chegou a ser socorrida, pois morreu no local do acidente.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou que foi acionada pouco antes das 7h e enviou equipes ao local para orientar motoristas e pedestres na Avenida Caxangá.