Casal colide contra poste e piloto morre em Parauapebas

Wesley Silva Monteiro morreu, na madrugada desta segunda-feira (24), em um sinistro de trânsito em Parauapebas, município no sudeste do Pará. Ele pilotava uma motocicleta quando colidiu contra um poste e morreu na hora. Com informações do Correio de Carajás.

A Polícia Civil informou que Wesley e a companheira, até o momento não identificada, estariam trafegando pela avenida VS10, por volta de 2h, quando a tragédia aconteceu.

A mulher, que estava na garupa, foi encaminhada ao Hospital Geral de Parauapebas (HGP). Até a última atualização desta matéria, o estado de saúde dela não foi revelado. Por nota, a PC confirmou à redação integrada de O Liberal a morte "Wesley Silva Monteiro morreu após a sua motocicleta colidir com um poste, no município de Parauapebas".