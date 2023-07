Motociclista morre após colisão com muro em Parauapebas

Um motociclista, identificado como Joab Maciel da Silva morreu na noite da última segunda-feira (10), por volta da meia-noite, na PA-275, em Parauapebas, no sudeste paraense. A vítima pilotava uma Honda Pop 100. De acordo com as imagens, o homem teria colidido com um muro no momento do acidente. As informações são do portal Correio de Carajás.

O corpo da vítima, de idade ainda não identificada, foi encontrado por uma guarnição de Polícia Militar que realizava ronda pela região. Após o ocorrido, os militares entraram em contato com o Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil, para perícia e remoção do corpo.

Até o momento não há informações sobre as circunstâncias do acidente e o que teria motivado a colisão. A Redação Integrada de O Liberal solicitou maiores informações à Polícia Civil e Militar para detalhar sobre o fornecimento de energia e aguarda retorno.