Motociclista morre ao cair de elevado, em Belém, nesta segunda-feira

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito, nesta segunda-feira (5), no bairro Souza, em Belém. Segundo as primeiras informações, ele trafegava pela avenida Almirante Barroso e, em circunstâncias que vão ser melhor apuradas, caiu do elevado no Entroncamento e não resistiu aos ferimentos.

A vítima, que nesse primeiro momento não chegou a ser identificada, morreu na hora. A Polícia Científica confirmou o acionamento para remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) às 5h15, mas não soube informar outros dados do motociclista.

Essa matéria está em atualização.