Dupla é presa após roubo a motociclista de aplicativo em Belém

​Airton Medeiros da Cunha e Fabiano Te​​ixeira Cunha foram presos, nesta sexta-feira (19), pelo crime de roubo ocorrido na última quarta-feira (17), no bairro do Guamá, em Belém. A vítima procurou a delegacia e denunciou o caso. Relatou que estava saindo de sua residência para trabalhar como motociclista de aplicativo, quando foi abordada por dois homens.

Sob grave ameaça, uma vez que a dupla estava armada, a vítima teve seu meio de transporte roubado, assim como outros objetos, dentre os quais cartões bancários e celular.

A partir da denúncia, as equipes policiais deram início às diligências. Imagens de câmeras de segurança foram analisadas e testemunhas ouvidas. O trabalho em campo culminou com a prisão dos suspeitos nesta sexta. Eles foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil e, agora, estão à disposição do Poder Judiciário.

Segundo a polícia, Airton já havia sido preso anteriormente e respondia em liberdade desde março deste ano.