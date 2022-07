Motociclista mata um homem e deixa outro ferido em Ananindeua

João Carlos da Silva e Silva, 28 anos, conhecido como "Surubi", foi morto a tiros na passagem Rufino Leão, entre São Jorge e Tapajós, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, na noite desta quinta-feira (30). Para cometer o crime, o criminoso lançou mão da estratégia de se passar por mototaxista. Além de João Carlos, um outro homem foi atingido por disparos e encaminhado para atendimento médico. No corpo da vítima, foram identificadas dez perfurações. O homicídio se deu por volta das 20h30.

Segundo as primeiras informações sobre o caso, João Carlos estava caminhando pela via pública e, então, chegou ao local um mototaxista. O recém-chegado à passagem Rufino Leão foi logo disparando contra a vítima. Acredita-se que o alvo era somente João Carlos, mas um segundo homem também foi atingido.

João Carlos tinha passagem pela Polícia. Ele foi alvejado na cabeça, o que indica a intenção do autor do crime de executar a vítima, que morreu no local dos disparos.

O outro homem alvejado é Josivaldo da Silva Brito, de 42 anos. Ele foi atingido em uma das pernas e socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que o levaram para atendimento no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Ananindeua. Josivaldo também tinha passagem pela Polícia. Porém, não se sabe se os dois homens baleados estavam juntos ou não, isto é, se o baleamento de Josivaldo foi um caso de bala perdida.

Investigações

Tão logo o crime foi cometido, uma guarnição da Polícia Militar compareceu ao local e isolou a área. Moradores da rua em adjacências acompanharam o trabalho da PM, Divisão de Homicídios e peritos da Polícia Científica do Pará (PCP).

A Polícia iniciou as investigações na própria área do crime, a fim de elucidar o caso, ou seja, descobrir a motivação do homicídio e o autor dos disparos.