Motociclista fica pendurado pelo ombro em caminhão após acidente em Belém

Um acidente de trânsito inusitado foi registrado na avenida Augusto Montenegro, em Belém, na tarde do último domingo (9). Um motociclista, que estava acompanhado de​ outra pessoa, acabou pendurado pelo ombro na parte traseira de um caminhão após um acidente cuja dinâmica ainda não foi esclarecida.

Apesar da gravidade e do inusitado da situação, ambos os ocupantes da motocicleta sobreviveram. Eles sofreram ferimentos e foram socorridos no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o motociclista do caminhão. Após isso, ele foi levado para atendimento médico por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde das vítimas ou sobre para onde foram encaminhadas.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e Samu, em busca de mais detalhes sobre a ocorrência e aguarda retorno.