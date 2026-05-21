Motociclista e criança ficam feridos após colisão com caminhão na Cremação

Um homem e um menino de três anos ficaram feridos após a motocicleta em que estavam colidir contra um caminhão no cruzamento da rua dos Pariquis com a travessa Rui Barbosa, no bairro da Cremação, em Belém, na tarde desta quinta-feira (21). O acidente foi registrado por câmeras de monitoramento da área e ocorreu por volta das 11h40.

Segundo testemunhas, o caminhão teria avançado a preferencial em alta velocidade no momento em que a motocicleta atingiu o veículo. Após a colisão, o motorista do caminhão deixou o local sem prestar socorro às vítimas.

O homem e a criança aguardaram atendimento no local até a chegada das equipes de resgate. Depois dos primeiros socorros, ambos foram encaminhados para uma unidade de saúde. Pessoas que passavam pela área se mobilizaram para ajudar as vítimas logo após o acidente.

Ainda conforme relatos de testemunhas, o motociclista e a criança não utilizavam capacete no momento da colisão.

Em nota, a Polícia Civil informou que “o caso é apurado pela Seccional da Cremação como lesão corporal culposa decorrente de acidente de trânsito”. A corporação acrescentou que “o motorista, que é habilitado, foi apresentado pela Polícia Militar na unidade policial, teve resultado negativo no teste do etilômetro, prestou depoimento e foi liberado”.

A PC informou ainda que as vítimas foram encaminhadas para atendimento médico e que perícias foram solicitadas. “Testemunhas são ouvidas. Um inquérito será instaurado para apurar as circunstâncias do ocorrido”, informou a corporação.

Já a Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) afirmou que não foi acionada para atender a ocorrência e destacou que o trecho possui sinalização viária implantada.

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou que as vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a pasta, a criança recebeu atendimento de uma Unidade de Suporte Avançado (USA), enquanto o adulto foi socorrido por uma Unidade de Suporte Básico (USB). Ambos foram encaminhados com vida ao Hospital Metropolitano.