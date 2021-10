Motociclista colide com traseira de veículo da SeMOB na Pedreira

Um acidente entre uma motocicleta e uma viatura da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) foi registrado na manhã deste sábado (2), no bairro do Marco, em Belém. Segundo informações do órgão de trânsito, o motoqueiro sofreu ferimentos leves, porém teria recusado o socorro prestado pelos agentes.

O acidente aconteceu na travessa Vileta, entre as avenidas Duque de Caxias e Rômulo Maiorana. A SeMOB informou que duas viaturas davam apoio a uma procissão, quando um dos veículos teria sido atingido por trás pelo motociclista, que vinha em alta velocidade e teria perdido o controle da direção.

Os agentes de trânsito envolvidos no acidente registraram um boletim de ocorrência e também autuaram o motociclista pelas infrações cometidas. "Mais uma vez a Semob ressalta que é dever de todos zelar por um trânsito mais seguro. O respeito às normas de trânsito é um dever que todos devem ter uns com os outros", disse o órgão.